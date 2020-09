Non è un segreto che il fitness tracker più venduto del 2019 fosse lo Xiaomi Mi Band 4. Era disponibile in due versioni: normale e NFC. Quest’ultimo, purtroppo, è stato messo in vendita solo in Cina. Dopo molti mesi è apparso sul mercato russo ma altri paesi non l’hanno mai ricevuto. Per ora, il produttore ha svolto un lavoro enorme e ha portato la smartband in altri paesi europei, come Ucraina e Bielorussia.

Ciò significa semplicemente che gli utenti possono effettuare i loro pagamenti con Xiaomi Mi Band 4 NFC. I titolari di carta Mastercard con conti bancari supportati possono effettuare transazioni contactless in molti luoghi. Come hai capito, Xiaomi ha collaborato con Mastercard in entrambi i paesi e offre anche alcune offerte.

Xiaomi Mi Band 4 NFC, quando in Italia ?

In Ucraina, Xiaomi Mi Band 4 NFC supporta A-Bank, Alfa-Bank Ukraine, Bank Vostok, Oschad Bank, Privat Bank, FUIB, UKRGAS BANK, CONCORD BANK, Monobank e UKRSIBBANK. Per quanto riguarda la Bielorussia, sono supportati i titolari di carta Mastercard di BSB Bank, MTS bank, Priorbank, BTB Bank e altre 7 banche.

È abbastanza facile utilizzare Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC per effettuare un pagamento. Per farlo, devi impostare una Mastercard come portafoglio di pagamento. Apri l’app Mi Fit e vai all’opzione Carta di credito. Qui devi compilare tutti i dettagli della tua Mastercard. Alla fine confermare l’autorizzazione tramite SMS.

Sarebbe meglio per Xiaomi portare l’attuale Xiaomi Mi Smart Band 5 NFC su altri mercati oltre la Cina. Probabilmente, nei prossimi mesi, la Xiaomi Mi Band 4 NFC apparirà anche in altri paesi europei. Questo può significare per la società un aumento delle vendite per il suo wearable economico. Naturalmente, spetta agli attuali possessori di Mi Band capire se vale la pena acquistare la nuova variante con NFC.