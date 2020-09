Nella nottata italiana si è tenuto l’attesissimo Battery Day, l’evento organizzato da Tesla per svelare le novità del brand. La conferenza si è svolta dal vivo presso la presso la fabbrica di Fremont in California e in live su YouTube. L’evento era aperto a tutti gli azionisti e ai semplici curiosi ma chi ha partecipato in live lo ha fatto rigorosamente all’interno della propria Tesla.

Come anticipato nel nostro precedente articolo il CEO dell’azienda si è concentrato principalmente sulle batterie di nuova generazione. Le nuove celle messe a punto da Tesla sono realizzate completamente da zero e si preannunciano come rivoluzionarie. Infatti a parità di dimensioni rispetto alle batterie attuali, la cella denominata 4680 può garantire una potenza sei volte e una capacità di cinque volte superiore.