Il prossimo 22 settembre si terrà il tanto atteso Battery Day organizzato da Tesla. Il produttore di auto elettriche potrebbe svelare una serie di piccole rivoluzioni che andranno a modificare sostanzialmente i propri veicoli.

Al momento le novità che Elon Musk mostrerà sul palco sono ancora riservate, ma alcuni rumor iniziano a farsi strada. Il più quotato è quello lanciato da Simon Moores, direttore di Benchmark Mineral Intelligence, una società di analisi.

Stando a quanto scritto su Twitter, gran parte dell’evento sarà dedicato alla nuova batteria realizzata da Tesla. Il progetto ha nome in codice Roadrunner e si baserà su celle di nuova concezione denominate Biscuit Tin.

The Tesla “Biscuit Tin” has arrived. So this is a new cell, produced at Fremont and is central to the battery day announcements and new production process on Battery Day.



18650 > 2170 > #TeslabiscuitTin https://t.co/9LvT8BGodA https://t.co/DtHLeM31Zm