Il mercato dei veicoli elettrici sta diventando sempre più importante e soprattutto sempre più veloce. Tesla ha di fatto aperto le porte di questo mondo ma sono arrivati tanti competitor, tutti con la voglia di stupire. Tra questi spicca Lucid che proprio in questi giorni ha presentato la propria Air.

Questa vettura ha fatto bella mostra di se sia durante la presentazione, ma soprattutto in pista. Infatti, la Lucid Air ha battuto il tempo ottenuto dal prototipo Tesla Model S Plaid sulla pista di Laguna Seca.

La vettura da competizione di Elon Musk ha completato un giro di pista in 1 munito e 36 secondi mentre la Lucid Air ci ha impiegato molto meno. Secondo quanto registrato dal canale YouTube, il nuovo tempo di riferimento per il tracciato è di 1 minuto e 33 secondi.

Bisogna sottolineare che entrambe le vetture erano ottimizzate per la pista e con alcune differenze sostanziali rispetto alle versioni stradali. Entrambe però rappresentano il modello più potente della propria azienda e possono contare su un triplo motore elettrico che forniva la motricità.

Il video completo del giro di pista è disponibile su YouTube. Si tratta di riprese amatoriali di un unico giro della Lucid Air e anche il tempo è stato registrato in maniera amatoriale. L’azienda al momento non ha confermato in alcun modo il risultato ottenuto nei test.

Lucid Air stabilisce un nuovo record a Laguna Seca

Il risultato certamente è impressionante ma finché non ci sarà una comunicazione ufficiale bisogna considerare il tutto ancora in evoluzione. Inoltre sappiamo che Tesla tende ad ottimizzare e migliorare anche di molto i prototipi dalla fase di test al lancio ufficiale.

Non resta che attendere ancora un po per scoprire i nuovi dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.