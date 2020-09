L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di proporre l’offerta denominata Per Te 100 Giga anche ad alcuni già clienti. Quest’ultimi stanno infatti ricevendo un invito per cambiare la propria offerta.

Kena Mobile permette infatti già da tempo con le sue offerte della gamma “Per Te” di attivarne alcune in sostituzione all’offerta precedente per alcuni già clienti selezionati, tutte con minuti ed SMS illimitati e una quantità di Giga variabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile propone l’offerta Per Te 100 Giga ad alcuni già clienti

a nuova Kena Per Te 100 prevede quindi in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati fino a 30 Mbps, il tutto al prezzo mensile di 8.99 euro. Non è escluso che in questo periodo possano esserci altre offerte personalizzate della gamma Kena Per Te con prezzi e bundle di Giga differenti. A questo proposito si invitano i lettori a condividere le proprie esperienze.

Ecco l’SMS che l’operatore sta inviando ad alcuni già clienti: “Più Giga? Offerta Kena Per Te 100 GB: MIN, SMS illim e 100 GB (4.5 GB in UE) a 8.99 euro al mese. Attivala entro 5 ottobre 2020 in Area MyKena, clicca kena.ly/100 o chiama il 181“. Come indicato nel messaggio, il cambio offerta in questo caso può essere richiesto entro il 5 Ottobre 2020, salvo proroghe, con diverse modalità, ad esempio direttamente dall’Area MyKena, o tramite un link dedicato presente nel messaggio, oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181.

Per essere in grado di richiedere ed effettuare il cambio offerta è necessario avere un’offerta attiva sulla SIM Kena Mobile. Il servizio di cambio offerta è gratuito, ma il cliente dovrà sempre verificare di avere credito sufficiente sulla sua SIM e che l’offerta scelta non abbia un costo di attivazione. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.