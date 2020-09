Le promesse dei Governi Italiani che nel tempo si sono susseguiti non sono state mantenute per quel che riguarda la tanto attesa esenzione bollo auto. Qualcosa si può fare per evitare la tassa di possesso dei televisori con canone RAI ma fino a questo momento nessuno ha mai confermato l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli.

Il mancato innalzamento della quota IVA non ha consentito un pareggio di bilancio per uno Stato che annualmente ingurgita un capitale pari a circa 7 miliardi di euro. Sarà difficile rinunciarci ma le nuove esigenze del periodo hanno ridefinito le regole concedendo maggiore spazio di manovra per una manovra finanziaria meno opprimente per il contribuente. Si giunge così a proroghe ma anche a bollo auto gratuito. Ecco in che modo si ottiene.

Bollo Auto Gratis: come si ottiene l’abolizione della tassa

Le fake news non hanno mai convinto circa un’estromissione incondizionata del bollo veicoli ma adesso è tempo di accogliere novità verificate. Almeno per quanto riguarda l’Emilia Romagna ed altre regioni si impone lo statuto della tassazione zero per il bollo auto di vetture ibride. La tassa non si paga per auto il cui bollo ammonta a non più di 191 euro all’anno. In tali condizioni i primi 3 anni sono Gratis senza condizioni. Successivamente si tornerà a pagare.

Per quanto riguarda, invece, la proroga del bollo vale la seguente scaletta suddivisa per Regione di appartenenza con relative date di slittamento.