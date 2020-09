Vis a Vis, The Witcher, STRANGER THINGS: Netflix regala ai fan alcune news

L’arrivo della piattaforma Netflix più di 20 anni fa rivoluzionò la vita degli appassionati di cinema. Dapprima il rispetto del tempo di consegna e la precisione erano fondamentali per noleggiare regolarmente un DVD. Ad oggi, vedere un film o (ancor più recentemente) una serie televisiva è diventato lo sport più comune di tutti. Difatti molti appassionati passano ore ed ore sulla piattaforma alla ricerca di opere cinematografiche interessanti. Grazie a questa il mondo è riuscito a superare la quarantena causata dal Covid-19 con facilità e grinta, nonostante le cattive notizie in continuo aumento. Tra le serie tv che ci hanno presi per mano vediamo Vis a Vis, The Witcher, STRANGER THINGS.

Vis a Vis, The Witcher, STRANGER THINGS: le serie tv che ci hanno tenuto compagnia

Dove sono finite le serie andate in onda durante il lockdown? Iniziando da Vis A Vis, la successione di episodi narrante la storia del carcere femminile spagnolo e le difficili avventure di una donna ingenua finita “erroneamente” tra le quattro mura. Ella nel corso delle stagioni si vedrà più volte costretta a fare i conti con la violenta e schietta Zulema. Con lo speciale Spin-off quest’ultima e Macarena si aiuteranno a vicenda lasciando i fan senza parole.

The Witcher invece, dopo un lasciapassare si è fatto spazio con un prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origine, ambientato ben 1200 anni prima degli episodi di The Witcher.