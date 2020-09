Si parla già di cosa potrebbe diventare WhatsApp nel prossimo anno. Gli sviluppatori della chat di messaggistica istantanea hanno alimentato molto le voci ed i rumors nelle ultime settimane, presentando al pubblico una serie di nuovi aggiornamenti. Ad esempio, già è chiaro che nei prossimi mesi la piattaforma sperimenterà la funzione WhatsApp Pay per l’invio di moneta virtuale.

La maggior parte degli upgrade futuri di WhatsApp hanno già ricevuto il beneplacito del pubblico. C’è però un upgrade che sembra distanziarsi molto dal tatto degli utenti: l’arrivo delle pubblicità.

WhatsApp e gli annunci commerciali: la partenza sarà nel 2021

Da anni si susseguono le voci circa un ingresso degli annunci commerciali su WhatsApp. Già lo scorso mese di Febbraio tutto sembrava pronto. Gli sviluppatori della chat, infatti, erano pronti a lanciare le pubblicità nella sezione delle Storie, in linea con quanto già previsto da Facebook e da Instagram.

Per ragioni ancora oggi ignote, Facebook ha deciso per un rinvio dell’aggiornamento per le pubblicità. Nonostante ciò, il progetto non è stato affatto abbandonato e potrebbe di nuovo trovare seguito nel corso del prossimo 2021. Tanti leaker sono sicuri che già in inverno potrebbero esserci novità a riguardo.

Dopo il rinvio che aveva rasserenato gli animi del pubblico, le polemiche per un possibile arrivo degli annunci commerciali tornano ad essere numerose in rete. Il malcontento degli utenti è palese dai forum di genere ed anche molti addetti ai lavori sembrano essere critici verso questo upgrade. A differenza di altri servizi, le pubblicità su WhatsApp potrebbero infatti snaturare la stessa dinamica della chat.