È da poco arrivata una importante novità per la nota applicazione di messaggistica WhatsApp. Da oggi sarà infatti possibile scambiare denaro o effettuare pagamenti direttamente dall’applicazione di Mark Zuckerberg. Per il momento, questa nuova funzionalità è disponibile in Brasile, ma nel corso delle prossime settimane dovrebbe estendersi anche presso altri paesi.

WhatsApp Pay: da oggi si potrà scambiare denaro direttamente dall’app

Era da diverso tempo che si parlava online dell’arrivo di questa nuova funzionalità per l’app di messaggistica di Mark Zuckerberg, e ora è finalmente arrivata. Attraverso la nuova funzione WhatsApp Pay sarà possibile scambiare denaro o effettuare pagamenti utilizzando semplicemente l’applicazione. Si tratta di una funzione molto utile in varie situazioni, come ad esempio durante una cena fra amici o addirittura per effettuare acquisti sui siti e-commerce che supportano tale piattaforma. Il post ufficiale di WhatsApp, in particolare, ha così dichiarato:

“L’obiettivo è rendere semplici i pagamenti in modo da aiutare a portare più aziende nell’economia digitale, aprendo nuove opportunità di crescita. Stiamo inoltre rendendo l’invio di denaro ai propri cari facile come l’invio di un messaggio. Poiché i pagamenti su WhatsApp sono abilitati da Facebook Pay, in futuro vorremmo rendere possibile alle persone e alle aziende di utilizzare le medesime informazioni di pagamento in tutta la famiglia di applicazioni di Facebook.”

I pagamenti effettuati con WhatsApp Pay saranno possibili sia fra aziende e utenti sia fra più utenti (in questo caso i pagamenti sono gratuiti, mentre i pagamenti tra le aziende prevedono delle commissioni ed è possibile effettuarli tramite WhatsApp Business). Dal punto di vista della privacy e della sicurezza, per effettuare il pagamento verrà richiesto un codice a 6 cifre. In alternativa, si potrà confermare il pagamento tramite impronta digitale o tramite riconoscimento del volto (solo su iPhone tramite il FaceID) e Whatsapp ha dichiarato sulla sua pagina ufficiale che è una funzione sicura. Per effettuare il pagamento bisognerà inoltre associare un metodo di pagamento (al momento sono disponibili carte di credito e di debito Visa e Mastercard).