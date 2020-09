Una scia di novità accompagna il rilascio di una nuova versione di Windows 10 per il momento concessa agli Insider del circuito ad accesso anticipato. L’azienda con sede a Redmond ha diffuso un’anteprima delle modifiche che ci aspettano con il nuovo update di sistema. Le importanti caratteristiche innovative si rispecchiano in una rivisitazione delle aree del “Pannello di Controllo” e nell’introduzione della nuova funzionalità Meet now che scopriamo subito senza ulteriori indugi.

Le novità di Windows 10 sono tutte buone: ecco la build che aspettavamo da tempo

Il Pannello di Controllo Windows 10 viene ridimensionato a garanzia di una maggiore leggerezza. Si rimpiazza la sezione “Programmi e funzionalità” con “Applicazioni e funzionalità”. Ciò consente di disinstallare agevolmente i programmi e cambiare gli .exe delle app oltre a garantire ulteriori pagine con accesso diretto alla modifica delle Impostazioni.

Le novità per la scheda grafica cambiano con nuove informazioni aggiuntive che ora si possono reperire direttamente al percorso: Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema assieme ai dati di CPU, RAM e tanto altro.

A destare l’attenzione degli utenti alla Build Windows 10 20211 è anche la presenza del nuovo programma gratuito per videoconferenze che si può vedere come alterativa diretta a Skype o Microsft Teams. Sarà preinstallato di default consentendo la creazione di una stanza virtuale. Si potranno creare video-rooms oppure parteciparvi accedendovi tramite il link che si crea all’interno dell’app. Ottimo per confrontarsi in maniera diretta con amici o colleghi di lavoro.

Novità che sopraggiungeranno nel canale pubblico soltanto nel tardo 2020 in un momento non ancora meglio precisato. Nel frattempo si attendo ulteriori informazioni per l’aggiornamento della tastiera touch che porterà nuove animazioni, suoni ed una funziona chiamata Voice Typing.