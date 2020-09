A partire dal prossimo 15 settembre, i giocatori su Nintendo Switch potranno salpare per una nuova e fantastica avventura. Sulla console infatti debutta “Her Majesty’s Ship” un gioco che permette di vestire i panni di un ufficiale della Marina Britannica del 18° secolo.

In quanto Ufficiale di Sua Maestà, il compito del giocatore sarà quello di gestire una nave impegnata a difendere il mare dei Caraibi. Il controllo del territorio prevede numerose battaglie con le potenze rivali e con i pirati che popolano i mari. Come si può immaginare, l’obiettivo è quello di dominare il mare e raggiungere il grado di Ammiraglio della Flotta.

Lo sviluppo di “Her Majesty’s Ship” è affidato ai ragazzi di Every Single Soldier, uno studio specializzato nei giochi di guerra. La versione Nintendo Switch fa seguito alla versione PC uscita nel 2019 e accolta con molto entusiasmo dagli utenti. La conversione per la console nipponica è curata dallo studio Games SA.

Her Majesty’s Ship permette di comandare una nave nel Mare dei Caraibi

Il gameplay di “Her Majesty’s Ship” è semplice nell’idea ma non altrettanto nell’applicazione vera e propria. Il giocatore dovrà prendersi cura della nave e dell’equipaggio ed inoltre, bisognerà sempre rispettare gli ordini del comandante. Sarà molto importante gestire il morale dell’equipaggio per evitare che possano perdere concentrazione e di conseguenza farsi sottomettere in battaglia. Il gameplay si basa su una grafica 2.5D che permette una rapida visione d’insieme per migliorare la velocità di reazione.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 15 settembre sul Nintendo eShop di seguito invece è possibile ammirare il trailer di lancio.