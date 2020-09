L’operatore virtuale su rete TIM 4G, CoopVoce, ha lanciato dallo scorso 10 settembre 2020 l’offerta Top 40, e contestualmente ha anche nuovamente reso disponibile l’offerta Easy a 5 euro al mese. Non è invece più attivabile CoopVoce Easy+.

Come già raccontato qualche ora fa, l’offerta Top 40 comprende minuti illimitati, 1000 SMS e 40 GB a soli 9.50 euro al mese. Scopriamo ora la nuova offerta Easy a 5 euro al mese.

CoopVoce lancia la nuova offerta Easy a soli 5 euro al mese

CoopVoce Easy prevede in dettaglio 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 300 SMS verso tutti e 3 GB di traffico dati fino in 4G al costo di 5 euro al mese. L’offerta in questione è attivabile da tutti i nuovi che già clienti fino al 14 Ottobre 2020, salvo eventuali cambiamenti.

Il contributo di attivazione valido per i nuovi clienti, per chi attiva un nuovo numero o con la portabilità da altro operatore, è gratuito, mentre quello per i già clienti è pari a 9 euro, che viene scalato insieme al costo del primo mese anticipato. I nuovi clienti devono sostenere un costo iniziale pari 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Da Aprile 2020 il traffico incluso nella nuova SIM ricaricabile CoopVoce è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus.

Per i nuovi clienti che attivano online CoopVoce Easy e vogliono richiedere contestualmente la portabilità del numero, possono solo prenotare e successivamente ritirare entro 30 giorni la SIM in un punto vendita Coop. Chi invece attiva un nuovo numero online può completare l’ordine ma ritirare la SIM soltanto recandosi in un punto vendita Coop. Per maggiori dettagli o per scoprire tutte le altre offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.