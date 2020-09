Tra tutti i gestori degni di nota ad oggi, anche se nessuno ci avrebbe scommesso un solo centesimo, figura anche CoopVoce. La nota azienda che è arrivata nel 2007 con tanti buoni propositi è finalmente riuscita ad arrivare in alto grazie al suo duro lavoro. Di sicuro inizialmente i frutti non sono stati quelli sperati, visto che tantissime persone hanno scelto soluzioni diverse da quella proposta da Coop.

Effettivamente i contenuti non erano per nulla soddisfacente se paragonati a quanto offerto dalla concorrenza, la quale godeva già di più anni di attività alle spalle. Ovviamente stiamo parlando di un gestore virtuale, il quale però ad oggi riesce a competere tranquillamente con i provider MNO. CoopVoce dunque si avvia a stabilire nuovi record personali, soprattutto visto il numero di utenti che ogni giorno valuta le sue promozioni.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 è ancora disponibile e sempre al solito prezzo mensile

La nuova promo di CoopVoce che sta ottenendo un gran successo, è ancora in prima linea sul sito ufficiale. Si tratta della ChiamaTutti TOP 20, miglior promo da circa un mese e mezzo a questa parte, visto che il suo lancio è avvenuto durante lo scorso mese di agosto.

Questa soluzione permette di avere a disposizione il meglio ogni mese, con minuti SMS e giga. Più in particolare nella promo sono disponibili minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori, 1000 SMS e 20 giga di traffico dati in 4G per. Il prezzo mensile corrisponde a soli 8 euro per sempre e per tutti gli utenti.