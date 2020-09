Un tempo la buona riuscita di una truffa dipendeva da un’attenta programmazione ed un’azione combinata da parte delle parti in causa. Il bottino si racimolava con passamontagna ed armi pronte a convincere direttori e dipendenti a raccogliere il gruzzolo in enormi zaini o borsoni. Oggi le banche hanno potenziato le proprie infrastrutture fisiche e gestiscono il flusso di denaro attraverso i canali telematici. I ladri lo hanno capito e si sono semplificatila vita mettendo in gioco la loro capacità di mimetizzarsi e proporre frodi basate sul metodo del phishing. Semplice, diretto ed in grado di colpire chiunque. Ma non chiunque se si seguono queste linee guida essenziali.

Banche: occhio alle truffe online che svuotano conto e carta di credito

Gli hacker sono diventati i nemici giurati dell banche. Spesso non si può emettere una sentenza a causa della capacità dei malfattori di vestire il mantello dell’invisibilità. Celati dietro false identità digitali e e falsi account di posta elettronica adoperano le email esca per trarre in inganno anche i consumatori più attenti.

Iniziano con il generare un dubbio dettato dall’imminente necessità di intervenire per quello che potrebbe apparire come un accesso indesiderato o l’impellenza di rettificare i dati del conto pena un suo inutilizzato a lungo termine. Allegato all’allarmante comunicazione si trova un link da cui poter intervenire. Conduce ad una pagina web che sembra quella del proprio istituto ma che in realtà è stata approntata in fretta e furia dall’hacker. Si passa al pharming, ovvero una facciata digitale del sito ufficiale che ha il compito di estrarre dati personali.

L’utente inserisce volutamente le informazioni sensibili e così facendo perde il controllo. Si richiedono estremi del conto, generalità e numero di telefono. Tutto ciò che serve per consolidare una frode bancaria in piena regola. Valgono ovviamente i soliti consigli da usare in combinazione ad una buona dose di diffidenza.