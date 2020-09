CoopVoce: iniziativa segreta per avere 20GB gratis e la ChiamaTutti TOP20

Senza esclusione di colpi, la battaglia tra i vari gestori di telefonia mobile entra sempre più nel vivo ogni anno. CoopVoce, gestore virtuale che non tutti hanno apprezzato, sta riuscendo a dire la sua in maniera anche abbastanza chiara. Il cambio di strategia ha evidenziato come ci fossero delle problematiche in passato, le quali sono state risolte brillantemente e con grandi risultati ottenuti soprattutto nell’ultimo anno.

Questo provider sta infatti portando dalla sua parte sempre più persone, le quali abbandonano anche aziende di alto livello per sottoscrivere una delle nuove promo. L’obiettivo è quello di concedere tanti contenuti ma allo stesso tempo di tenere bassi i prezzi mensili, in modo da offrire soluzioni convenienti sotto tutti i punti di vista. CoopVoce ha quindi lanciato la sua ultima promo che sta agendo contestualmente ad un’altra iniziativa.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso nel prezzo e insieme alla GigaSpesa

Chiunque scelga CoopVoce nell’ultimo periodo lo fa di certo per sottoscrivere la nuova ChiamaTutti TOP 20, promo che ha davvero tutto. Al suo interno è possibile trovare minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Il tutto per un costo mensile di soli 8 euro per sempre.

Questa soluzione è affiancata dalla GigaSpesa, la quale per adesso è in vigore sono in Liguria. Grazie a questa promozione potete ottenere fino a 20 giga extra sulla vostra offerta telefonica. Ogni 10 euro di spesa nei punti Coop otterrete 1GB extra. Tale soluzione è ancora valida e probabilmente sarà estesa alle altre regioni.