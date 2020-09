CoopVoce: cos'è la GigaSpesa e la nuova ChiamaTutti da 8 euro al mese

Tra tutti i gestori virtuali che operano sul territorio italiano, se ne sta distinguendo uno in particolare che in molti già conoscono. Stiamo parlando di CoopVoce, azienda che fin dall’inizio ha provato ad imporre le sue peculiarità e la sua qualità. In realtà tutto ciò non è stato apprezzato, visto che molte persone anni addietro proprio non hanno avuto alcuna intenzione di sottoscrivere una delle promozioni del provider.

Attualmente sono cambiate tante cose, così come anche la strategia di CoopVoce che ha cominciato a lanciare promozioni di altissimo livello anche dal punto di vista dei contenuti. Proprio quest’ultimo punto risultava quello carente, soprattutto alla luce delle tante critiche da parte del pubblico che avrebbe voluto di più. Nonostante i prezzi infatti fossero molto abbordabili, i contenuti restavano sempre esigui. Dopo l’arrivo di Iliad sul panorama dei gestori italiani, anche CoopVoce ha capito di dover spingere sotto questo aspetto ed ha incrementato i contenuti.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 include al suo interno 20GB e molto altro

CoopVoce ha lanciato una delle promozioni che sta riscuotendo più successo in assoluto. Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 20, soluzione molto sottoscritta soprattutto in questi mesi che al suo interno include davvero il meglio. Stiamo parlando di tanta qualità ma anche di quantità, visti i contenuti.

La promo include ogni mese per un prezzo di soli 8 euro minuti senza limiti verso tutti i gestori telefonici, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. La promo è disponibile anche per i già clienti.