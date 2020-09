TIM ha analizzato il mercato telefonico stabilendo che servono offerte ad hoc per contrastare il potere acquisito dai competitor Iliad ed MVNO dopo la pubblicazione del rapporto ufficiale sulla soddisfazione dei clienti. Un poco gratificante undicesimo posto in classifica non rientra nei canoni di un gestore che sta facendo di tutto per riemergere dall’abisso creato dallo spropositato low-cost avversario. Ecco come intende porre rimedio con le migliori tariffe di questo periodo con portabilità del numero.

Offerte TIM a partire da 5,99 euro al mese

Nemmeno Iliad può permettersi di scendere a livello di 5,99 euro al mese se non imponendo l’estromissione del traffico dati con l’opzione Solo Voce. Questo è il momento migliore per TIM di sferrare un attacco commerciale decisivo tramite le opzioni Supreme NEW, Supreme New Star 20 GB, Mercury 50 GB e Special x Te che andiamo subito a scoprire.

TIM Supreme New

Per Iliad o MVNO (esclusi Fastweb, Kena, ho.Mobile, LycaMobile, Very Mobile ed i virtuali sotto rete TIM).

Prezzo: 5,99 euro al mese

al mese minuti illimitati verso tutti

verso tutti 50 giga di traffico alla massima velocità di 150Mbps in download.

Supreme New Star 20GB

Stesso identico target di utenti. Offre:

prezzo di 7,99 euro al mese

al mese 70 giga di traffico

di traffico minuti illimitati.

Offerte Mercury 50GB

Possono richiederla i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e tutti i virtuali (esclusi Kena Mobile, LycaMobile e ho.Mobile)

Prezzo: 7 euro al mese

al mese minuti senza limiti per telefonare in Italia ed UE

50 giga di traffico dati.

Special x Te (2019)

Promozione attivabile da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale (no Kena Mobile).

Prezzo: 9,99 euro al mese

al mese minuti illimitati per telefonare a chiunque

SMS senza limiti

50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Trovi ulteriori iniziative commerciali per nuovo numero e portabilità da altri operatori all’interno la sezione mobile del sito ufficiale ed all’interno dei nostri canali dedicati alle offerte riservate.