Le offerte attivate da Esselunga nell’ultimo Speciale Multimediale, inserito direttamente all’interno di un volantino SottoCosto quasi senza precedenti, sono veramente molto interessanti ed intriganti. Gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Le compravendite, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, devono necessariamente completate, in esclusiva assoluta, nei punti vendita di proprietà dell’azienda stessa. Tutti gli utenti che vi vorranno accedere dovranno recarsi personalmente in negozio, oltre che naturalmente presentare la Esselunga Carta Fidaty, in caso contrario non verrà concesso l’acquisto al prezzo indicato nel nostro articolo.

Esselunga: questi sono i prezzi migliori

Il prodotto assolutamente da non perdere di vista, o di cui non dovete mancare l’acquisto, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un dispositivo che nasconde al proprio interno prestazioni incredibilmente varie ed interessanti, da prendere subito considerato l’esborso attuale di soli 589 euro.

Volendo invece puntare verso il mondo Apple, l’alternativa più valida consiste sicuramente nell’ottimo Apple iPhone 11, un terminale che strizza l’occhio agli utenti che si vogliono avvicinare all’azienda di Cupertino, cercando nel contempo di spendere il meno possibile, oggi lo potrete acquistare a 679 euro.

Le offerte del volantino Esselunga non terminano assolutamente qui, se interessati potete sfogliare tutte le pagine inserite nel nostro articolo, in questo modo potrete controllare di persona i singoli prezzi applicati da Esselunga, e validi su tutto il territorio nazionale.