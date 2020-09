Unieuro continua a sorprendere con una campagna promozionale assolutamente inaspettata, gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani un volantino con il quale è facilissimo risparmiare su ogni acquisto effettuato.

Alla base del Back To School troviamo la possibilità di godere di un rimborso del valore massimo di 300 euro, come conseguenza dell’acquisto di un nuovo notebook, il cui prezzo però deve essere superiore ai 449 euro, nonché ovviamente la consegna di un vecchio modello da rottamare.

Volantino Unieuro: tanti sconti per tutti gli utenti

Ad affiancare una campagna promozionale già di per sé di ottima qualità, l’utente può approfittare anche di buone riduzioni applicati sugli smartphone. Uno dei modelli maggiormente consigliati è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10 Lite, versione economica del top di gamma dell’anno scorso, finalmente acquistabile a 449 euro.

Le alternative sono tutte rappresentate da dispositivi ancora più economici, raggiungono infatti al massimo i 369 euro previsti per il Samsung Galaxy A71 e poco altro ancora, in particolare troviamo Galaxy A31 a 249 euro, Huawei P40 Lite, P30 Lite, P Smart 2020, Y6p, One Fusion+, Oppo Reno 2, Motorola One Macro, Oppo A91, Motorola E6 Play, Oppo A52 e tantissimi altri ancora.

Se volete conoscere da vicino il volantino Unieuro potete fare affidamento sulle pagine inserite sul sito ufficiale, ricordate che gli acquisti possono essere completati anche online, con spedizione presso il domicilio gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, senza limitazioni su modelli o categorie merceologiche.