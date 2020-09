Il Poco X3 NFC è finalmente ufficiale, proprio oggi Poco, realtà satellite dell’universo di Xiaomi, ha tolto il velo ad uno degli smartphone più richiesti ed attesi di tutto il 2020. In vendita solo online, il terminale è caratterizzato da un prezzo estremamente competitivo.

In seguito all’enorme successo riscontrato con il Poco F2 Pro, l’azienda ha deciso di incrementare la propria quota di mercato nel segmento della fascia media con il Poco X3 NFC. Questi è caratterizzato da un ampio DotDisplay FHD+ da 6,67 pollici, con refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 24Hz (con possibilità di switch automatico per il risparmio dell’energia).

Sotto il cofano troviamo il nuovo SnapdraGon 732G, il più potente processore 4G di Qualcomm della fascia media, per un’esperienza di gioco ottimizzata, grazie all’architettura basata su CPU Kryo 470 e sulla GPU Adreno 618. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo integra la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, combinando un tubo di calore in rame più grande, con strati multipli di grafite, che dovranno lavorare in simbiosi per ridurre la temperatura complessiva del processore.

Poco X3 NFC: la scheda tecnica

Per consentire un’esperienza complessiva ancora più immersiva, Poco X3 NFC integra una coppia di speaker stereo di alta qualità (4cc e 1cc con ampiezza di vibrazione fino a 0,5 millimetri). Nella parte posteriore sono posizionate 4 fotocamere, suddivise in principale da 64MP (Sony IMX 682 e apertura F1,89), una ultra grandangolare da 13 MP (119° di FOV e apertura F2,2), una macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP.

Anteriormente, invece, è stato posizionato un piccolissimo foro con all’interno un sensore da 20MP e apertura F2.2. L’ultimo aspetto importante è la batteria, oltre 5’160mAh, con ricarica rapida da 33 watt, possibilità di caricarlo al 100% in soli 65 minuti, o al 62% in 30 minuti.

Il Poco X3 NFC è in vendita dal 10 settembre alle 13 su Amazon, su mi.com e solo presso i Mi Store. Il prezzo base è di 229,90 euro per la configurazione 6+64GB, mentre di 269,90 euro per la 6+128GB.

Coloro che lo acquisteranno entro il 30 settembre, potranno approfittare della versione 6+128GB a 249,90 euro (solo su mi.com e Amazon) oppure della 6+64GB a 199 euro (solo per le prime 24 ore).