POCO ha appena presentato il suo nuovo smartphone top di gamma, pensato per offrire le massime prestazioni ad un prezzo più contenuto rispetto a quello di un comune flagship. Si chiama POCO F2 Pro e punta tutto sulla velocità. Le performance sono garantite dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 865, attualmente la tecnologia 5G più potente sul mercato. Il tutto è abbinato ad un processore Kyro 585 octa-core, GPU Adreno 650, una RAM LPDDR5 ad altissima velocità e una memoria interna di tipo UFS 3.1. Questa combinazione non solo garantisce il massimo delle prestazioni, ma anche una capacità di lettura e scrittura di alto livello, per la massima fluidità in tutte le operazioni.

POCO F2 Pro, ideale anche per i gamers

POCO F2 Pro è lo smartphone ideale anche per i giocatori incalliti. Questo dispositivo, infatti, offre soluzioni per mantenere alte le prestazioni anche in presenza di elevati livelli di attività, tra cui la tecnologia LiquidCool Technology 2.0, che assicura che lo smartphone mantenga una temperatura sempre fresca e non si surriscaldi troppo durante le sessioni di gaming. Oltre ciò, POCO F2 Pro è certificato TÜV Rheinland High Gaming Performance: l’esperienza di gioco è garantita dalla presenza di un display HDR, un feedback tattile realistico ed un motore lineare sull’asse z.

Il display di POCO F2 Pro è di altissima qualità. Senza notch né interruzioni di alcun tipo, questo misura 6,67 pollici, è di tipo AMOLED ed è protetto da un Corning Gorilla Glass 5. E’ dotato di un triplo sensore di luce ambientale per una più accurata regolazione della luminosità ed ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display Certification, HDR10+, DC dimming, e Sunlight Mode 2.0, che ne attesa l’alta qualità.

Quanto al comparto fotografico, POCO F2 Pro implementa una quad-camera posteriore con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, accompagnato da una ultra-grandangolare da 13 MP (123°), una macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. E’ possibile registrare video in 8K (24fps) e 4K (60fps) ad altissima risoluzione, mentre la modalità Pro – disponibile sia per le foto che per i video – offre un maggiore controllo sulla messa a fuoco e sull’esposizione. Sulla parte frontale, lo smartphone sfoggia una pop-up camera da 20 MP con LED di notifica multicolore.

POCO F2 Pro integra una super batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W. In questo modo, non solo si potrà godere di prestazioni altissime, ma anche durevoli. La tecnologia Wi-Fi 6, invece, offre velocità di connessione senza precedenti, potendo raggiungere i 9,6 Gbps.

Lo smartphone sarà disponibile al prezzo di 499 euro per la versione da 6GB+128GB, e al prezzo di 599 euro per il modello con 8GB+256GB. I canali di vendita e la disponibilità per l’Italia verranno comunicati in seguito.