I nuovi clienti del gestore WindTre che procedono con l’acquisto della nuova SIM ed effettuano la portabilità del numero da un altro gestore hanno a disposizione le offerte previste dal pacchetto WindTre Go.

WindTre Go: ecco tutte le offerte disponibili!

Il pacchetto di offerte operator attack proposto dal gestore WindTre comprende: la WindTre Go 50 Fire Plus, la WindTre Go 50 Flash Plus e la WindTre Go 50 Special Plus. Le tre offerte menzionate prevedono contenuti identici ma varia il costo mensile da sostenere per il rinnovo. L’attivazione delle offerte WindTre Go dipende dal gestore da cui si trasferisce il numero.

Procedendo con la portabilità da Fastweb, PosteMobile o altri operatori virtuali si ha la possibilità di attivare la WindTre Go 50 Flash Plus. L’offerta in questione è la più economica, infatti, i clienti vanno incontro ad una spesa mensile di soli 5,99 euro.

Trasferendo il numero dal gestore francese Iliad, invece, si ha l’opportunità di attivare la WindTre Go 50 Fire Plus. Anche in questo caso il costo mensile è davvero irrisorio. Infatti, ammonta a soli 6,99 euro.

Infine, i clienti che richiedono la portabilità dal gesto LycaMobile possono attivare la tariffa WindTre Go 50 Special Plus, che necessita di un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese.

Le tre offerte prevedono contenuti identici. Tutti i nuovi clienti, dunque, possono usufruire mensilmente di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre permette di effettuare l’attivazione gratuitamente, attraverso la sezione “Offerte per Te” presente sul suo sito ufficiale.