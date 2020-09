Cambiare operatore telefonico può risultare alle volte un’impresa: con tanti elementi da valutare, fare una buona scelta è un obbligo eppure risulta difficile. Optare per un operatore nazionale nel caso in cui la propria zona non sia servita efficacemente risulta essere sempre la scelta migliore, soprattutto se constatando i report annuali si fa affidamento ai migliori, tra cui TIM.

L’operatore ballerino d’Italia offre oggi la possibilità di entrare a far parte della sua famiglia grazie a interessanti offerte: scopriamo insieme le migliori.

Passa a TIM da operatore: ecco le migliori alternative con cui cambiare gestore telefonico

Un buon rapporto qualità / prezzo è ciò che identifica TIM come operatore: le sue offerte non possono essere definite low cost come quelle degli altri, ma in cambio, scegliendo tale gestore, si può liberamente godere di una delle migliori reti d’Italia.

Consultabili sul sito ufficiale dell’operatore, le offerte che oggi vi esponiamo sono:

TIM YOUNG Student Edition dedicata ai più piccoli; ha un costo mensile di 11,99 euro e offre 40 GB di traffico dati, Giga illimitati su Social, Chat e Musica, Minuti ed SMS illimitati.

TIM Advance 4.5 dedicata a chi ha l'esigenza di navigare al massimo della velocità grazie alla super rete TIM; ha un costo mensile di 19,99 euro ed offre 40 GB di traffico dati veloci, minuti ed SMS illimitati.

TIM 60+ Senza Limiti dedicata a chi il traguardo dei 60 l'ha raggiunto; ha un costo mensile di 9,90 euro ed offre 4 GB di traffico dati, Giga illimitati su Chat, minuti illimitati e assistenza al 199 con Doctor TIM Mobile.

Segnaliamo ai nostri lettori che se qualcuna di queste offerte non dovesse rientrare nei propri canoni, è sempre possibile visitare un centro TIM autorizzato per consultare offerte speciali e su misura.