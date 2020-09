Il mese di settembre si sta riscoprendo particolarmente proficuo per i clienti di Vodafone: dopo l’arrivo d’interessanti offerte su smartphone, tablet e accessori, l’operatore stupisce ancora una volta i suoi fedeli. Grazie a un’attenta ricerca sono stati infatti individuati dei clienti ai quali ora si presenta un’opportunità da non sprecare: la possibilità di attivare la promo Giga Illimitati FREE per ben un mese intero.

Vodafone: ecco chi può attivare la nuova promo e soprattutto come questa funziona

Trattandosi di un’operazione ad personam, purtroppo dobbiamo subito comunicare ai nostri lettori che la suddetta promo non può essere attivata da chiunque ma bisogna, infatti, rientrare nei clienti prescelti per poterne godere.

Appurato questo primo ma importante particolare, possiamo segnalare che coloro targetizzati vengono raggiunti da Vodafone attraverso SMS o una notifica Push qualora si sia in possesso dell’applicazione. Una volta ricevuto tale avviso, la promo Giga Free potrà essere attivata attraverso:

app My Vodafone nella sezione “offerte attivabili”;

nella pagina “Offerte per Te” della sezione “Fai da Te” sul portale online;

presso un negozio autorizzato.

L’attivazione avverrà entro le 48 ore successive dalla presa in carico dell’operatore. Come precedentemente riportato, la promo consente ai clienti di navigare per un mese intero senza limiti e con giga illimitati, l’attivazione è gratuita così come la disattivazione, la quale avverrà in automatico una volta conclusosi il tempo prestabilito.

Concludiamo informai che coloro che la attiveranno potranno altresì navigare su su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it senza ulteriori costi e utilizzare la connessione in hotspot come previsto da normativa.