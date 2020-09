Secondo le ultime indiscrezioni il Google Pixel 5 e il Pixel 4a 5G potrebbero arrivare entro la fine del mese appena iniziato. Le dichiarazioni normative indicano che il lancio autunnale dei prossimi smartphone di Google procederà come previsto.

I colleghi di 9to5Google hanno infatti individuato alcuni documenti normativi FCC sia per il Pixel 4a 5G che per il Pixel 5. Scopriamo insieme cosa hanno scoperto da questi documenti.

Google potrebbe lanciare entro la fine del mese il Pixel 5 ed il Pixel 4a 5G

Come ormai saprete, tutti i produttori di smartphone registrano i propri dispositivi presso l’agenzia di regolamentazione e quando questi documenti vengono registrati, di solito significa che il lancio è imminente. Non è un segreto che Google abbia questi due smartphone in attesa dietro le quinte. Quando il Pixel 4a è stato lanciato ad agosto, Google ha annunciato che entrambi i telefoni erano in lavorazione, ha anche confermato che Pixel 4a 5G costerebbe 499 dollari, nonostante non abbia ancora rivelato un prezzo per Pixel 5.

Alcune voci prevedono che il Pixel 5 ed il Pixel 4a 5G appariranno il prossimo 30 settembre 2020, mentre in un post sul blog ufficiale di Google in Francia, è stato segnalato l’8 ottobre come il giorno in cui inizieranno i pre ordini. Il Pixel 5 potrebbe essere il dispositivo di punta di Google, ma sembra che non avrà caratteristiche più appariscenti del Galaxy Note 20 Ultra o del presunto iPhone 12 , poiché Google cerca di mantenere un limite al prezzo.

Invece di un sistema su processore Qualcomm top di gamma, Pixel 5 dovrebbe presentare uno Snapdragon 765G, con meno grinta di elaborazione, ma viene fornito con un modem 5G. Per quanto concerne il 4a avrà un display più grande ed un processore Qualcomm Snapdragon 765G ma con la stessa fotocamera posteriore che utilizza il 4a standard.