L’analista tecnologico Jon Prosser molto attivo su twitter è sempre stata una fonte affidabile quando si tratta di smartphone Google Pixel. In passato aveva ipotizzato l’arrivo dello smartphone Pixel 4a ad agosto di quest’anno. Ha anche detto che sarebbe stato ritardato. All’inizio di questo mese, ha mostrato la serie Samsung Galaxy S20.

Ora, sembra che Prosser ha appena condiviso nuove informazioni su Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Ora che Pixel 4a è uscito, è tempo di anticipare i primi device con tecnologia 5G di Google. Google lancerà i telefoni 5G a settembre secondo l’analista tecnologico. Il leaker ha rivelato che vede elencati nel sistema i Pixel 5 5G nelle colorazioni nero e verde ed il pixel 4a 4G in un’unica colorazione nera.

Google Pixel 5 dovrebbe essere rilasciato ad ottobre

Secondo quanto dichiarato, il Pixel 4a 5G bianco verrà rilasciato ad ottobre. Se ricordi, la data di lancio di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G è stata pubblicata accidentalmente sul blog di Google in francese. Da allora il post è stato rimosso, ma ricordiamo sempre la data di lancio dell’8 ottobre. Ciò potrebbe ancora cambiare, ma questo significa che l’attesa per i due telefoni continuerà a crescere.

Al momento, Google vende solo il Pixel 4a poiché Pixel 4 e Pixel 4 XL non sono più in vendita. Il Google Pixel 5a e un Pixel pieghevole sono stati avvistati una volta su AOSP. Non sono disponibili molti dettagli, ma sul web si dice che il telefono Pixel di nuova generazione utilizzerà uno schermo di Samsung Display e BOE.

Pixel 5 e Pixel 4a 5G arriveranno in seguito come i primi telefoni 5G di Google. Potrebbero anche arrivare con Snapdragon 765G e altre specifiche e caratteristiche di fascia media e premium. Al momento, la società non ha dichiarato nessun dettaglio sulle specifiche dei prossimi device.