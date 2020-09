L’operatore Vodafone Italia ha recentemente reso nuovamente disponibili le offerte dati della gamma Giga Speed nelle loro versioni standard, in seguito alla chiusura della promozione Summer Edition.

La promo Summer Edition, come ormai saprete, era valida per le attivazioni fino al 31 Agosto 2020 delle offerte ricaricabili Giga Speed 20 e Giga Speed 50, e delle offerte abbonamento Giga Speed Plus 50 e Giga Speed Plus 100. Scopriamo ora qualcosa in più sulle nuove offerte.

Vodafone: ritornano le offerte standard della gamma Giga Speed

Al momento, la promozione che regalava Giga aggiuntivi non è più disponibile, e dunque le offerte dati Giga Speed di Vodafone ritornato attivabili con i loro bundle standard. Chi è riuscito ad attivare la promo Summer Edition avrà ancora tempo fino al 30 Settembre 2020 per sfruttare i Giga in omaggio.

Con la chiusura della Summer Edition, da Settembre 2020 il portafoglio di offerte dati di Vodafone prevede quindi nuovamente le 3 versioni standard ricaricabili denominate rispettivamente Giga Speed 20, Giga Speed 50 e Giga Speed Pack. Vodafone Giga Speed 20 prevede ogni mese 20 Giga di traffico dati al costo di 9.99 euro al mese. In alternativa, il cliente può decidere di attivare Giga Speed 50 che prevede ogni mese 50 Giga di traffico dati al prezzo di 13.99 euro al mese.

L’offerta Giga Speed Pack invece comprende 150 Giga validi per 3 mesi al costo di 39.99 euro. Al termine dei tre mesi, l’offerta si disattiverà in automatico. In questo caso, i Giga saranno quindi disponibili per 3 mesi dal momento dell’attivazione. Il costo di 39.99 euro andrà quindi pagato una tantum e garantirà i 150 GB per l’intera durata prevista. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.