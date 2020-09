Nuovo giorno e nuovo aggiornamento in termini di contagi da Coronavirus (meglio definito come Covid-19) in Italia, i numeri continuano a crescere, in proporzione con la preoccupazione da parte di una determinata porzione di consumatori.

Aumento continuo in Italia, le ultime 24 ore hanno segnato 1’733 nuovi contagi, contro i 1’397 del giorno precedente, con 11 decessi (cresciuti solo di una unità rispetto al bollettino del 3/9). I nuovi casi, purtroppo, fanno segnare un record negativo, è la crescita più elevata dal 2 maggio, anche se va segnalato un fatto da non perdere assolutamente di vista.

Il numero di tamponi delle ultime 24 ore ha superato i 113’000, se confrontati con i 21’000 risultati in più di ieri, emerge chiaramente che la crescita è più che comprensibile ed accettabile. I guariti sono aumentati di 537 unità, con un totale di casi dall’inizio dell’epidemia pari a 274’644 persone, e decessi pari a 35’518.

Al momento in cui vi scriviamo, gli attualmente positivi sono 30’099, di cui 1’607 appaiono ricoverati con sintomi in ospedale, 121 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), mentre 28’371 sono in isolamento presso la propria abitazione (+1’081).

Contagi oggi 4/9/2020: i dati divisi per regione

La Lombardia è, come ogni giorno ormai, la regione più colpita, nelle scorse 24 ore sono stati registrati 337 casi positivi, al secondo posto troviamo il Veneto con 273 nuovi contagiati (ma sono conteggiati 50 arretrati dal mese di Agosto), per chiudere poi con Lazio e Campania, entrambe con 171 casi.

In nessuna regione vengono segnalati zero casi, le meno colpite sono Valle D’aosta (+2 contagiati), Molise (+4 contagiati) e Basilicata (+7).

Onde creare inutili allarmismi ed isterismi, ci teniamo a sottolineare quanto il numero di contagiati dipende anche dal numero di tamponi processati.