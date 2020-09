Le offerte attivate nel volantino Trony del mese di Settembre appaiono essere assolutamente inaspettate, gli utenti possono sperare di spendere poco sui singoli acquisti, senza comunque essere costretti a rinunciare alla qualità dei prodotti selezionati.

In scadenza il 13 settembre, la campagna promozionale riassume alcune delle migliori soluzioni degli ultimi mesi, riuscendo infatti a concentrare alcuni ottimi sconti applicati sui prodotti di maggiore interesse. La limitazione più grande, legata comunque al volantino Trony, è sicuramente la disponibilità sul territorio; è bene ricordare che gli acquisti potranno essere completati solamente in Sardegna, anche con Tasso Zero (quindi pagabile tramite finanziamento senza interessi), ma non sul sito ufficiale.

Volantino Trony: ecco i prezzi da cogliere al volo

I prezzi del volantino Trony sono davvero da cogliere al volo, sebbene comunque non appaiano essere riservati alla fascia particolarmente elevata del mercato della telefonia mobile. Uno dei prodotti più interessanti è sicuramente il recente LG Velvet, in vendita a soli 549 euro, e dotato di connettività 5G, affiancata da processore Qualcomm Snapdragon 765G e da un’estetica accattivante.

L’alternativa più economica è rappresentata dal Samsung Galaxy Note 10 Lite, uno smartphone in grado di soddisfare le necessità dei consumatori che non pretendono troppo, ed il cui prezzo finale di vendita non supera i 489 euro.

Il volantino Trony lo potete conoscere nel dettaglio aprendo le pagine che trovate inserite nel nostro articolo, ma ricordando anche le varie limitazioni discusse in precedenza.