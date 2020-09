Comet straccia letteralmente Unieuro mediante il lancio di un volantino che riserva una piacevolissima sorpresa agli utenti, tantissimi prezzi bassi tra cui è possibile scegliere per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile sia nei punti vendita sparsi per il territorio, che direttamente sul sito ufficiale. Qui troviamo la prima sorpresa, l’utente potrà infatti godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, con una spesa superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dal prodotto selezionato.

Volantino Comet: quali prezzi cogliere al volo

I prezzi interessanti inclusi all’interno del volantino Comet sono davvero tanti, sicuramente la soluzione che maggiormente attrae l’attenzione del consumatore finale è quella applicata al Samsung Galaxy S20, un prodotto in vendita da qualche mese ed appartenente alla fascia altissima del mercato. Oggi lo si può acquistare spendendo solamente 649 euro, naturalmente in versione no brand.

Nel caso in cui, invece, si fosse alla ricerca di un dispositivo effettivamente più economico, ecco arrivare soluzioni del calibro di Samsung Galaxy Note 10 Lite, in vendita a 399 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P Smart S, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020 o Samsung Galaxy A51.

Interessanti sono anche gli sconti applicati direttamente agli smartwatch, qui possiamo acquistare Huawei Watch GT 2 e Samsung Galaxy Watch Active, sempre spendendo cifre relativamente ridotte. Per conoscere il volantino Comet, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.