Carrefour si scontra letteralmente con Bennet e Trony lanciando una campagna promozionale assolutamente ricca di prezzi bassi e di offerte appositamente pensate per gli utenti che vogliono recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

Il volantino attuale risulta essere attivo pressoché ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni o regionalità particolari. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente l’impossibilità di completare gli acquisti sul sito ufficiale, di conseguenza l’utente sarà sempre costretto a recarsi personalmente in negozio. La natura della suddetta è di SottoCosto, di conseguenza ricordiamo che le scorte sono limitate e potrebbero terminare prima del previsto.

Carrefour: queste offerte sono bellissime

Lo smartphone da acquistare subito è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un modello estremamente interessante perché dotato di buone qualità ad un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente a 569 euro. Lo possiamo considerare come un più che valido compromesso per gli utenti che vogliono risparmiare, ma allo stesso tempo mettere le mani su un prodotto marchiato Apple.

Sempre restando entro l’egida della stessa azienda, non dimentichiamoci delle ottime Apple AirPods, le cuffiette true wireless più discusse e desiderate degli ultimi anni, acquistabili, nella loro seconda generazione, con un esborso finale di 129 euro.

L’ultimo terminale da acquistare è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T, uno smartphone economico, dalle prestazioni basilari, ma comunque in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori che vorranno spendere non più di 149 euro. Tutti i dettagli li trovate qui sotto.