Da Esselunga, solamente oggi, 2 settembre 2020, gli utenti possono pensare di accedere ad un’offerta davvero pazzesca, i fortunati che decideranno di recarsi personalmente in negozio potranno fruire di un ottimo prodotto, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

La campagna promozionale risulta essere a tutti gli effetti in scadenza, ciò sta a significare che gli acquisti risulteranno essere possibili solamente fino alla chiusura dei negozi, ricordando che non è possibile accedere alla tecnologia direttamente dal sito ufficiale. Il prodotto in questione risulta essere in promozione con garanzia legale della durata di 24 mesi, senza altre limitazioni se non nel quantitativo di pezzi effettivamente disponibili in negozio.

Volantino Esselunga: le offerte sono incredibili

Il dispositivo in promozione è il Google Nest Hub, un’ottima soluzione per gestire in maniera centralizzata tutti i prodotti smart dislocati entro la vostra abitazione. Ufficialmente in vendita a soli 59 euro, è caratterizzato da un ampio display da 7 pollici (177,8 millimetri di diagonale), utilissimo per visualizzare foto e video senza difficoltà, oltre che naturalmente per impartire comandi tramite il touchscreen.

Nella parte posteriore sono posizionati anche altoparlante e microfono, i comandi possono essere inviati tramite la propria voce, ed allo stesso tempo sarà possibile anche sfruttare il device per la riproduzione musicale, o più semplicemente per una videochiamata via internet, utilizzando anche la fotocamera nella parte anteriore.

L’accesso al volantino Esselunga è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.