Da sempre, ormai, inviare messaggi anonimi risulta essere il sogno di milioni e milioni di consumatori. Ogni giorno, infatti, in tutto il mondo vengono scambiati miliardi di messaggi attraverso Whatsapp e Telegram, le principali app di messaggistica istantanea, le quali, purtroppo, non garantiscono in nessun caso l’anonimato del mittente. Proprio per questo motivo, quindi, Tim, Wind e Vodafone hanno deciso di attivare un servizio speciale che permette ai propri utenti di inviare messaggi in forma anonima, nascondendo quindi il proprio numero al destinatario. Scopriamo di seguito come fare.

Messaggi Anonimi: ecco il trucco per inviarli con TIM, Wind e Vodafone

Messaggi Anonimi con TIM

Da tempo, ormai, TIM offre ai propri utenti la possibilità di inviare messaggi completamente anonimi di cui, a differenza di Whatsapp e Telegram, non viene lasciata alcuna traccia. Per inviare dei messaggi nascondendo il proprio numero, quindi, basterà digitare il seguente codice nella casella di testo:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Dopo aver compilato il messaggio, quindi, quest’ultimo dovrà essere inviato al 44933 che, successivamente, si occuperà di inoltrare in forma anonima il testo al destinatario, applicando una tariffa di soli 30 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

Anche Wind, ormai da tempo, permette ai propri clienti di inviare messaggi anonimi. Per farlo basterà digitare il seguente codice all’inizio del testo:

*k_k#s_testo

Wind, a differenza dei suoi rivali, permette anche di inviare messaggi attraverso un finto nickname, scelto in maniera autonoma da voi stessi. Ecco di seguito come fare:

k_k#nickname_testo

Per ogni messaggio inoltrato attraverso questo servizio, verrà applicato un costo di 15 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Terminiamo infine con Vodafone. L’operatore rosso, di fatto, offre una soluzione molto simile a quella vista come TIM. Per inviare un messaggio anonimo, infatti, basterà digitare il seguente codice nell’apposita barra del messaggio:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, infine, dovrà essere inviato al 4895894 che lo inoltrerà al destinatario applicando un costo fisso di soli 50 centesimi.