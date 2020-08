Da alcune ore la rete di TIM sembrerebbe non essere più disponibile per centinaia di migliaia di consumatori Italiani, costretti quindi ad appoggiarsi sulle rete WiFi per collegarsi al mondo del web.

Le segnalazioni, di fatto, continuano ad arrivare da tutta Italia e sono attualmente raccolte dal sito Downdetector che, come ben sappiamo, mostra in tempo reale il quadro generale del problema. Attualmente, dalle 15.30 circa, il sito web sta registrando circa 450 segnalazioni al minuto che, purtroppo, continuano ad aumentare costantemente. TIM, attraverso i suoi canali social ufficiali, non si è ancora pronunciata in merito ma, stando a quanto segnalato dagli utenti, il guasto sembrerebbe essere diffuso in tutta Italia. Scopriamo quindi di seguito cosa sta accadendo.

TIM DOWN: centinaia di migliaia di utenti senza rete

Secondo quanto riportato online, quindi, i consumatori Italiani stanno riscontrando particolari problema nella connettività internet Mobile e Fissa di TIM. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia ma, in particolare, i problemi sembrerebbero concentrarsi nelle città di Napoli, Milano e Roma. Non mancano inoltre segnalazioni dalla Calabria dove, a quanto pare, migliaia di utenti Mobile sono stati completamente tagliati fuori dal mondo del web.

Rete a singhiozzo, invece, in molte altre zone di Italia dove, attualmente, l’operatore sembrerebbe aver problemi di stabilità nella connessione ad internet. In questo momento, purtroppo, non è chiaro quanto durerà il disagio; bisognerà dunque attendere notizie ufficiali da parte dell’operatore che, in questo momento, starà sicuramente lavorando al guasto.

Fateci sapere nei commenti se anche voi avete problemi. Restate connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.