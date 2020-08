L’operatore Vodafone Italia ha deciso di prorogare le promozioni relative al periodo di prova di 90 giorni e al pacchetto base con Amazon Prime gratis per 6 mesi.

Le promozioni in questione, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, saranno attivabili fino al prossimo 15 settembre 2020. Ricordiamoci insieme cosa prevedono le offerte.

Vodafone proroga la promozione con Prime Video gratuito fino al 15 settembre 2020

La promozione del periodo di prova di 90 giorni consente di continuare a pagare tutti i costi dovuti per il servizio TV, con la possibilità di recedere senza penali e senza pagare le rate residue del contributo di attivazione, semplicemente restituendo il TV Box. Quando si attiva uno qualsiasi dei pacchetti della piattaforma streaming di Vodafone, viene sempre inviato il Vodafone TV Box.

Quest’ultimo permette di vedere tutti i canali del digitale terrestre (DVB-T2) di cui canali televisivi con funzionalità avanzate come Pausa, Restart, Registra, Registra Serie. Il periodo di prova di 90 giorni è valido solo per la prima attivazione di uno dei pacchetti e disponibile solo se si decide di rateizzare il contributo di attivazione a 2 euro al mese per 48 mesi.

La piattaforma streaming dell’operatore, infatti, prevede un contributo di attivazione di 2 euro al mese per 48 mesi, ma disponibile anche a 2 euro al mese per 24 mesi, a 2 euro al mese per 12 mesi oppure pagando 96 euro in un’unica soluzione. È inoltre possibile attivare Vodafone TV senza vincoli di permanenza al costo di 189 euro. Superati i 90 giorni di prova, l’offerta prevede un vincolo di permanenza di 21 mesi. Nel caso in cui si decida di recedere anticipatamente, verrà addebitato un contributo di 90 euro e si dovranno pagare le rate residue del contributo di attivazione.