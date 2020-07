Vodafone cerca di rendere il più possibile felici gli utenti, sopratutto coloro che hanno deciso di aderire al programma di fidelizzazione Vodafone Happy Black, rilanciando una nuova promozione speciale, interamente mirata su Amazon Prime.

Se non lo conoscete, quest’ultimo corrisponde all’abbonamento premium disponibile sul noto store online, che permetterà di godere di spedizioni rapidissime, nonché completamente gratuite su ogni ordine di spesa (solo per i prodotti spediti da Amazon); in aggiunta, come se non bastasse, è previsto l’accesso gratis al servizio Amazon Prime Video, con tantissime serie e film inclusi a costo azzerato.

Vodafone Happy Black, invece, è il programma di fidelizzazione dell’operatore telefonico, che promette l’accesso a contenuti e promozioni esclusive a tutti i clienti che decideranno di aderirvi, pagando nel contempo un corrispettivo di 1,99 euro al mese, addebitato direttamente sul credito residuo della SIM (la prima mensilità è inclusa gratuitamente).

Vodafone: gli utenti esultano, in arrivo Amazon Prime gratis

Con l’approssimarsi del periodo estivo, Vodafone ha aggiornato il catalogo dei servizi annessi alla Happy Black aggiungendo Amazon Prime. Coloro che sono attualmente iscritti, infatti, potranno richiedere l’accesso al suddetto per 6 mesi dalla data di attivazione, fruendo di tutti i vantaggi esclusivi, senza alcun costo aggiuntivo.

L’unica limitazione, ed è importante ricordarlo, riguarda sicuramente il mantenimento dell’Happy Black attiva per tutto il periodo; in altre parole il cliente non potrà disdirla prima della scadenza dei 180 giorni del Prime, in quanto in caso contrario verrà disattivato anche il suddetto.

L’accesso al programma di Vodafone è possibile direttamente dal sito ufficiale.