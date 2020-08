Postepay protegge gli utenti: attenti alla nuova truffa phishing in arrivo

Tutti quelli che utilizzano la Postepay almeno una volta hanno avuto paura di cascare in una delle truffe che vengono messe in piedi da diversi anni. Questo in realtà non sono truffe dirette, visto che l’obiettivo è quello di estorcere nella miglior maniera possibile i dati agli utenti stessi.

Proprio per questo prendono il nome di tentativi di phishing, i quali hanno lo scopo di far credere agli utenti di aver smarrito password ed username. A questo punto dovrebbe essere necessario il reinserimento e sarà proprio quello a fregarvi. Ecco l’esempio completo con uno dei messaggi che più di tutti stanno girando attraverso le chat e le e-mail in questi giorni in Italia.

Postepay: arriva un nuovo messaggio che nasconde un tentativo di phishing, eccolo

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di effettuare:

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!