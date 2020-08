Quelle di oggi sono app Android a 5 stelle che vengono offerte Gratis nel Play Store per tutti gli utenti del robottino verde. La cosa importante è sbrigarsi in quanto il negozio non resterà aperto molto a lungo per le applicazioni Premium a costo zero. Non è dato sapere quando scadranno ma le proposte sono davvero accattivanti, al limite della pazzia. Ecco su cosa si può mettere le mani nelle ore a venire. Scarica tutto senza pensieri con utility, giochi e proposte per rendere unico il tuo dispositivo. Andiamo alla lista.

Play Store offre i regali Gratis del giorno con le migliori app scelte dagli utenti

Con lo smartphone ci si può anche annoiare. Eliminato Fortnite e le app pericolose che molti usavano per personalizzare il proprio telefono è rimasto un vuoto che si può colmare solo con le nuove opzioni.