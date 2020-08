Gli utenti con smartphone Huawei, Samsung e Xiaomi sono calorosamente invitati a liberarsi al più presto di alcune app dannose che stanno infestando i dispositivi. Gli esperti analisti hanno scoperto la presenza di nuovi malware insediati in sordina all’interno di alcune utility del Play Store. L’invito dello sviluppatore di Mountain View è quello di disinstallare i prodotti in virtù del fatto che per la loro invadenza e pericolosità sono stati già prontamente rimossi dal negozio. Si potrebbero trovare anche altrove, ma non fatelo. Ecco i rischi che si potrebbero correre.

Ecco le app che si devono eliminare dai telefoni Huawei, Samsung e Xiaomi ad Agosto

Le applicazioni di cui prenderemo visione tramite la lista ufficiale si devono rimuovere dal telefono avendo cura di non installarle nuovamente da fonti sconosciute. La loro pericolosità si riconduce all’uso di annunci invadenti che minano l’esperienza utente e rappresentano un incubo per l’autonomia dei telefoni. Sono insidiose in quanto le icone vengono rimosse così che l’utente non possa eliminarle facilmente. Una volta riusciti nell’intento è buona prassi effettuare una scansione antivirus per ripulire il sistema da questi prodotti:

• Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool