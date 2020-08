Una delle grandi peculiarità delle applicazioni moderne è quella di consentire un altissimo livello di privacy a tutti gli utenti. Sono in tanti coloro che non si scrivono senza avere garanzie su questo aspetto, il quale risulta uno dei più importanti in assoluto vista anche la grande mole di persone che popola le piattaforme. WhatsApp ovviamente quella più presa in considerazione in tutto il mondo, alla luce anche del suo numero di utenti che ormai è arrivato oltre il miliardo e mezzo.

gli sviluppatori hanno provveduto a lanciare tanti nuovi aggiornamenti per rendere tutto più sicuro ma soprattutto più performante. Questi quindi sono riusciti a modificare WhatsApp nonostante sembrasse già un’applicazione perfetta qualche anno fa. C’è però un desiderio da parte degli utenti: in molti hanno sempre chiesto la possibilità di entrare di nascosto senza farsi vedere. Questo può succedere eliminando la possibilità di mostrare il proprio ultimo accesso. Da qui però ne deriverà lo stesso trattamento per voi che non potrete più vedere l’ultimo accesso degli altri utenti.

WhatsApp, in questo modo potete entrare in chat di nascosto senza farvi vedere e gratis

Durante gli ultimi giorni qualcuno avrebbe segnalato l’esistenza di una nuova applicazione in grado di portare grandi benefici in termini di privacy agli utenti di WhatsApp. Stiamo parlando di Unseen, app veramente interessante che permette di intercettare su un’altra piattaforma tutti i messaggi in arrivo proprio su WhatsApp in modo da non rendere fondamentale l’entrata all’interno dell’applicazione.

In questo modo quindi potrete leggere altri messaggi senza dover entrare nell’App principale. Questo comporterà dunque il non aggiornamento del vostro ultimo accesso e nessuno potrà vedervi online.