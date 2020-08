Un presunto aggiornamento hardware per Nintendo Switch 2021 potrebbe includere un processore migliorato con supporto 4K. La società potrebbe anche rilasciare giochi ‘importanti’ insieme alla nuova console. Questo potrebbe aiutare Nintendo a respingere la concorrenza di PlayStation 5 e Xbox Series X. Ulteriori dettagli stanno emergendo per il presunto aggiornamento di Nintendo 2021 Switch.

Gli informatori di Bloomberg affermano che il produttore della console non ha definito le specifiche del sistema, ma sta cercando un processore più veloce con supporto grafico 4K. L’azienda rilascerà anche una marea di giochi ‘potenti’ per accompagnare il nuovo modello, inclusi titoli interni e versioni di terze parti non ancora dichiarate.

Nintendo Switch, la nuova versione non è stata ancora confermata

Nintendo ha rifiutato di commentare le affermazioni. Un aggiornamento delle prestazioni sarebbe più facile da realizzare per Nintendo e potrebbe anche avere più senso. Sebbene Switch non possa ancora competere con PlayStation 5 o Xbox Series X in puro dettaglio visivo, il supporto 4K potrebbe colmare alcune lacune. Molti più utenti hanno TV 4K rispetto al 2017 e potrebbero essere più propensi ad acquistare Switch sapendo che supporta lo standard 4K.

Le vendite di Switch sono state molto forti sin dal lancio e la pandemia di COVID-19 ha portato a un’impennata della domanda così grande che Nintendo ha dovuto far fronte alle carenze. Tuttavia, un aggiornamento del 2021 potrebbe impedire che le vendite si accumulino quando la pandemia si attenua e potrebbe mantenere il sistema rilevante fino a quando Nintendo non sarà pronta per una sostituzione a tutti gli effetti.