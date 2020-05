I possessori di Nintendo Switch vorranno liberare spazio sulle loro schede SD, poiché 2K ha rilasciato sette giochi diversi di tre franchise popolari. BioShock: The Collection, Borderlands Legendary Collection e XCOM 2 Collection sono ora disponibili per il download e puoi acquistare singoli titoli dalle collezioni BioShock e Borderlands. Tutti i giochi vengono forniti con DLC rilasciati in precedenza, quindi non ti perdi nessun contenuto.

Se hai intenzione di scaricare i titoli in digitale, il più grande gioco del gruppo, XCOM 2, pesa 24,3 GB. Il più piccolo è BioShock 2 Remastered a 10,4 GB. La Nintendo Switch ha solo 32 GB di memoria interna, ma gli utenti possono espandere la memoria fino a 2 TB utilizzando una scheda microSDHC o microSDXC. Se stai pensando di scaricare tutti i giochi, dovrai assolutamente aumentare la memoria poiché i giochi occupano 103.1GB in totale.

Nintendo Switch, dai un’occhiata a questi titoli

Se scegli di acquistare i giochi fisicamente, tieni presente che anche questi possono richiedere un grosso spazio. XCOM 2 Collection contiene solo 8 GB di gioco, ad esempio, quindi avrai bisogno di oltre 15 GB di spazio di archiviazione.

Ecco la lista dei nuovi giochi disponibili su Nintendo Switch:

BioShock Remastered

BioShock Remastered 2

BioShock Infinite: la collezione completa

BioShock: la collezione

Borderlands: Game of the Year Edition

Borderlands: The Handsome Collection

Borderlands: Legendary Collection (include sia Game of the Year Edition che The Handsome Collection)

XCOM 2

Tutti i titoli sono stati ben accolti al momento del lancio e mentre alcuni sono invecchiati meglio di altri, dovrebbero offrire ai possessori di Nintendo Switch un sacco di ore di intrattenimento.