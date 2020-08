Stando ad un rapporto dell’Arera di qualche mese fa, l’inizio dell’estate corrispondeva al periodo migliore per cambiare compagnia per la fornitura di luce e gas o per aderire ad offerte più vantaggiose anche nell’ambito della stessa azienda.

Per chi è riuscito a cogliere l’occasione in quel momento, otterrà riscontri nel medio termine grazie all’inferiore importo riportato in bolletta. Per chi invece non abbia ancora provveduto ad informarsi, benché alcune offerte siano scadute, è ancora possibile utilizzare delle strategie per risparmiare sulle utenze domestiche.

Ma come procedere? Ecco qualche consiglio per ottimizzare il proprio piano.

Luce e Gas: come risparmiare sull’energia elettrica e sulla fornitura di gas per tutta la famiglia

Anzitutto, se si brancola nel buio e non si sa da dove iniziare, il primo passaggio che ci sentiamo di consigliare corrisponde al consultare un comparatore di tariffe – come può esserlo appunto SOStariffe, che per precisione e professionalità rappresenta uno dei software più affidabili presenti sul web.

Grazie al confronto tra i vari piani, è possibile scegliere quello più economico sulla base dei propri consumi.

In secondo luogo, sarebbe utile andare a ripescare i conteggi relativi alla quantità totale di energia utilizzata annualmente, così da sottoscrivere offerte che siano più aderenti all’utilizzo effettivo che si fa delle utenze in questione e non pagare surplus.

Un’altra azione da intraprendere per risparmiare ulteriormente consiste nel passare dal mercato tutelato dell’energia – discorso che vale tanto per l’elettricità quanto per il gas – al mercato libero. Questo cambiamento potrebbe far risparmiare cifre importanti per ogni famiglia (su consumo medio, l’Arera individua risparmi di circa 150 euro tra le due forniture), ma prima di procedere è sempre bene informarsi tramite la propria azienda sui parametri da considerare, sulle condizioni contrattuali e sulle possibilità offerte dal servizio.