Tutti sappiamo che ogni estate ci sono gli aumenti degli operatori telefonici. Una situazione che accade veramente molto spesso ma che in questa situazione specifica riguarda gli operatori Vodafone e TIM. Spesso le rimodulazioni risultano a vantaggio degli operatori e ciò sta davvero facendo arrabbiare molte persone che sono costrette a pagare sempre qualche euro in più ogni mese che passa. Scopriamo dunque maggiori dettagli a riguardo.

Aumenti Offerte TIM

Per quanto concerne TIM, l’aumento riguarda una piccola cifra, ossia 1,99 euro, la quale si va poi ad aggiungere alla tariffa fissa. Tuttavia, TIM in cambio offre minuti illimitati o 20 Giga in 4G LTE. Tutti coloro che hanno la notifica via SMS possono scegliere tranquillamente se pagare il prezzo maggiorato o andare via, senza ovviamente pagare nessuna mora.

Vodafone Unlimited+: ben 2,99 euro in più al mese

Vodafone ha avvisato poco tempo fa i propri clienti che ci sarà aumento di 2,99 euro per tutti coloro che hanno una tariffa Unllimited+. Ecco di seguito il comunicato ufficiale di Vodafone:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.