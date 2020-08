L’Erario prevede alcune agevolazioni sulle tasse imposte ai cittadini di cui non sempre si è al corrente. Tutto questo consente, in un alto momento di criticità come questo, di affrontare la spesa derivante dalle imposte con minor fatica. Del resto le tasse rappresentano una voce fissa nel bilancio familiare che anche grazie ai numerosi sussidi disposti dal governo è sicuramente più gestibile.

In particolar modo, l’imposta su cui è possibile richiede uno sconto è la TARI 2020. Si tratta, per chi non lo sapesse, dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti urbani che ha accorpato sotto un’unica voce ben tre tasse distinte. Precisamente la tariffa di igiene ambientale, quella per la gestione dei rifiuti solidi urbani e il tributo comunale sui rifiuti e servizi. È un’imposta totalmente gestita dagli enti locali che si preoccupano del calcolo spettante ad ogni famiglia e della relativa riscossione.

Sconto TARI 2020, ecco di cosa si tratta.

Su sollecito del governo, l’Arera ha espresso la volontà di ridurre le spese relative ai consumi domestici degli italiani. Così attraverso un comunicato del 24 giugno di quest’anno, ha invitato tutti gli enti territoriali ad applicare uno sconto sui servizi ritenuti essenziali e la relativa continuità della prestazione offerta. Per quanto riguarda la TARI di quest’anno, le famiglie e le imprese che lo desiderano potranno richiedere lo sconto previsto entro il 30 settembre di quest’anno.

Il minor gettito fiscale che deriva da questa manovra politica riduce di fatto le entrate di cui si servono da sempre gli enti locali. Per ovviare a questa situazione lo Stato concede loro la possibilità di chiedere risorse attingendo alla cassa servizi energetici ed ambientali. Una sorta di fondo che avrà il duplice scopo di sostenere gli enti durante questo periodo di sconto fiscale e di finanziare alcuni interventi straordinari. In questo periodo infatti le istituzioni locali sono particolarmente impegnate con la sanificazione delle aree comuni a causa del coronavirus.