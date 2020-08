Negli ultimi tempi ha sicuramente destato molto clamore e scalpore la notizia inerente alla possibile abolizione di canone Rai e bollo auto, le due tasse più odiate dagli utenti italiani. Cosa c’è di vero? cerchiamo di fare luce sul quanto emerso, capendo anche se e quanto ci sia di vero alle sue spalle.

Lo diciamo e sottolineiamo subito, se avete creduto a quanto scritto da alcuni siti internet, parlando sempre di abolizione di bollo auto e canone Rai, sappiate che siete caduti nella più classica delle fake news. Nulla di vero si cela alle sue spalle, il Governo Italiano non ha in nessun modo intenzione di compiere un passo così importante di alleggerimento del gettito fiscale da parte delle famiglie italiane; il motivo è abbastanza comprensibile, dati gli esborsi in aiuti alla popolazione, al giorno d’oggi non può rinunciare ai 7,5 miliardi di euro promessi annualmente con le suddette tasse.

La fake news non è stata creata per truffare i consumatori, quanto per guadagnare con le visualizzazioni su determinati siti internet, poichè vengono inseriti banner pubblicitari nelle pagine riportanti la notizia, che genereranno un profitto all’utente proporzionale al numero di volte che sono stati visualizzati (maggiore sarà il traffico, maggiore sarà il guadagno).

Canone Rai e Bollo auto aboliti? peccato, è una fake news

Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, prestate particolare attenzione a ciò che leggete in rete, verificate sempre le fonti prima di dare per vera una notizia o di condividerla direttamente sui vostri social network.