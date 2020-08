Il colosso di Mountain View ha recentemente rilasciato un aggiornamento per i suoi Google Pixel Buds. Google apporta così delle modifiche che mirano a migliorare le funzioni e la qualità dell’audio; e introduce novità che rendono le nuove cuffie ancora più interessanti.

Google Pixel Buds: ecco tutte le novità introdotte dal colosso con il nuovo aggiornamento!

Le Google Pixel Buds sono state lanciate dal colosso da circa un mese e sin dalla presentazione hanno suscitato particolare interesse per via delle funzioni che le caratterizzano: si fa riferimento soprattutto alla capacità delle cuffie di tradurre in tempo reale quanto riprodotto.

Attraverso l’aggiornamento in questione Google apporta una serie di modifiche che mirano a migliorare la qualità dell’audio. Gli utenti infatti hanno adesso la possibilità di regolare l’intensità dei bassi tramite le impostazioni; e di condividere gli auricolari gestendo autonomamente la riproduzione. Il colosso introduce poi una serie di novità, tra le quali la più interessante riguarda la capacità degli auricolari di rilevare dall’esterno suoni come il pianto di un bambino, le sirene dei mezzi di soccorso e l’abbaio di un cane, e quindi abbassare automaticamente il volume. Un’altra funzione aggiuntiva è quella che permette di conoscere il luogo degli auricolari in caso di smarrimento visualizzando l’ultima posizione registrata.

L’introduzione di Google Assistant era stata già accolta con interesse al lancio delle cuffie che, adesso, si dimostrano in grado di rispondere a ulteriori comandi vocali. E’ possibile, infatti, chiedere di mostrare la percentuale della batteria e di gestire i controlli touch.