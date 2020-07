Il lancio dei Google Pixel Buds avvenuto lo scorso ottobre non è stato colto con indifferenza dai principali rivali Apple e Samsung e l’introduzione del dispositivo nel mercato italiano potrebbe apparire come un’ulteriore sfida avanzata da Google. Il colosso di Mountain View, in effetti, attraverso i suo auricolari fronteggia la concorrenza senza alcun problema, attirando l’attenzione di tantissimi utenti che, sicuramente, non resisteranno al desiderio di sfruttare le incredibili funzioni del dispositivo.

Google Pixel Buds: arrivano in Italia gli auricolari dotati di intelligenza artificiale!

Gli auricolari di casa Google presentano delle caratteristiche insolite rispetto ai prodotti dei colossi rivali. Attraverso queste, infatti, gli utenti hanno la possibilità di godere di un’ottima qualità sonora il cui volume si adegua automaticamente alle circostanze rendendo, dunque, meno fastidiosi i rumori provenienti dall’esterno, ma non solo.

Google offre degli auricolari la cui forma si allontana in maniera palese da quella adottata ad esempio da Apple per i suoi AirPods, i Google Pixel Buds, infatti, si adattano all’orecchio. Sono dotati di intelligenza artificiale e hanno la capacità di tradurre in tempo reale quanto ascoltato dall’utente mostrandolo sullo schermo del dispositivo utilizzato attraverso la modalità conversazione.

E’ possibile utilizzare gli auricolari anche attraverso l’assistente vocale di Google e quindi richiedere di svolgere le azioni desiderate tramite comandi vocali. Inoltre, tramite i Google Pixel Buds è possibile richiedere la lettura degli SMS ricevuti e delle notifiche. Attraverso la funzione “Trova il mio dispositivo”, Google permette di avviare un segnale acustico che ne facilita la ricerca in caso di smarrimento.

Le funzioni garantite non passano inosservate e Google sembra avere intenzione di rendere il suo dispositivo ancora più efficiente.