Esselunga si sbarazza delle dirette concorrenti del mercato italiano con il lancio di un’offerta davvero spettacolare, il giusto mix di prezzi bassi e di prodotti di alta qualità, pensato appositamente per l’utente che vuole spendere il meno possibile su ogni acquisto.

Fino al 2 settembre in ogni punto vendita sarà possibile approfittare di una riduzione decisamente notevole, la limitazione più grande riguarda sicuramente la disponibilità esclusiva in negozio (non sarà quindi possibile acquistare direttamente sul sito ufficiale), con l’aggiunta naturalmente della scarsità delle scorte effettivamente raggiungibili. In altre parole, Esselunga ha allocato per negozio un determinato numero di pezzi che, una volta terminati, non verranno riforniti.

Volantino Esselunga: le offerte sono speciali

L’offerta tech inclusa all’interno dell’ultimo volantino Esselunga vede scontare l’assistente vocale Google Nest Hub ad un prezzo fortemente ribassato rispetto al listino originario.

Il prodotto è sicuramente di qualità superiore rispetto ai vari Google Home o Google Home Mini, proprio perché integra un ampio display completamente touchscreen da 7 pollici (con diagonale da 177,8 millimetri), da utilizzare per mostrare foto e video, nonché speaker e microfono integrati per interagire nel miglior modo possibile con il dispositivo stesso.

Il prezzo è uno dei suoi punti di forza, al giorno d’oggi l’utente lo potrà acquistare spendendo solamente 59 euro, sicuramente una delle cifre più basse mai viste prima dal suo lancio sul mercato. La campagna promozionale è attiva, sottostando alle precedenti limitazioni, fino al 2 agosto 2020.