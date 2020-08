Trony racchiude all’interno della propria campagna promozionale un volantino di rara bellezza, la giusta espressione delle migliori promozioni ed offerte in circolazione, offrendo all’utente la possibilità di godere di sconti anche del 50% rispetto al listino.

Tutte le offerte che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, non risultano essere disponibili ovunque in Italia, ma sono da considerarsi disponibili esclusivamente presso i negozi dislocati nella regione Campania. In nessun altro punto vendita o location sarà possibile approfittare degli stessi prezzi, nemmeno direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Trony: risparmiare è sempre più facile

Il volantino Trony aiuta gli utenti a risparmiare raggiungendo comunque i dispositivi top di gamma del momento, come nel caso del Samsung Galaxy S20. A conti fatti è uno dei modelli più scontati di tutta l’Estate 2020, anche da Trony sarà possibile acquistarlo con un esborso finale di soli 699 euro, naturalmente per la versione completamente sbrandizzata.

Nel caso in cui si volesse invece raggiungere il modello ancora più performante e costoso, l’occhio cade subito sul Samsung Galaxy S20+, un ottimo dispositivo attualmente in vendita a 799 euro, da consigliare agli utenti che non si vogliono accontentare dei 699 euro necessari per l’acquisto del precedente, raggiungendo prestazioni ancora migliori.

Il volantino Trony lo potete trovare elencato nel dettaglio qui sotto, non dimenticatevi le restrizioni discusse in precedenza, quali riguardano la validità esclusiva presso la regione Campania o similari.